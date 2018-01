Braanemark Medical AB uppgår genom fusion i Pericardium AB

1 januari 2018

Braanemark Medical AB som indirekt ägs av Rickard Brånemark har genom en fusion uppgått i Pericardium AB och samtliga aktier i Integrum har formellt bytt ägare. Detta betraktas som en försäljning till priset av noll kronor av Finansinspektionen. Rickard Brånemark äger själv 93% av Pericardium ABs aktier. Resterande aktier i Pericardium ägs av personer med vilka Rickard Brånemark har familjeband.

Om Integrum AB

Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:

Jonas Bergman, VD

Mobil: 0704 - 18 43 38

Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

