Vitec Software Group AB: Ökat antal aktier och röster

Som tidigare meddelats per den 8 december 2017 så har konvertibla skuldebrev riktade till medarbetare i Vitec med löptid januari 2015 - december 2017 konverterats till B-aktier. Konverteringen innebär att antalet B-aktier i Vitec har ökat med 442 210 st. samt att aktiekapitalet ökar med 44 221 SEK. Totalt har det egna kapitalet ökat med 13 985 736 SEK. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till 29 838 900 st. varav 3 350 000 utgör A-aktier. A-aktier har 10 röster och B-aktier en röst.

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 29 december 2017 kl. 13:00.

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 675 Mkr år 2016. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.comPressmeddelande - ökat antal aktier och röster

