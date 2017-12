Karolinska Developments styrelseordförande lämnar sitt uppdrag

STOCKHOLM den 29 december 2017. Karolinska Development meddelar idag att bolagets styrelseordförande Niclas Adler beslutat att av personliga skäl lämna sitt uppdrag. Professor Hans Wigzell, styrelseledamot i Karolinska Development sedan 2006, tar över rollen som styrelsens ordförande.

Niclas Adler valdes till styrelseordförande i Karolinska Development vid bolagets årsstämma i maj 2017. Han har nu meddelat styrelsen att han av personliga skäl lämnar sitt uppdrag. Hans Wigzell övertar uppdraget som styrelsens ordförande.

Hans Wigzell är professor emeritus i immunologi och leg. läkare. Han är sedan 2006 ledamot av Karolinska Developments styrelse, och var fram till 2013 bolagets styrelseordförande. Övriga uppdrag inkluderar rollen som styrelseordförande i Rhenman & Partners Asset Management AB och Cadila Pharmaceuticals Sweden AB. Han är dessutom styrelseledamot i Sarepta Therapeutics Inc. och RaySearch Laboratories AB, samt ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). Hans Wigzell har tidigare varit ordförande i Karolinska Institutets Nobelkommitté, rektor vid Karolinska Institutet och generaldirektör för Smittskyddsinstitutet.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 29 december 2017 klockan 19:30

