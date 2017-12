Hoylu AB: Suffolk utökar sitt samarbete med Hoylu genom att standardisera deras plattform

Related content HOYLU BEKRÄFTAR RIKTAD NYEMISSION HOYLU STÄRKER KASSAN MED 15.8 MSEK GENOM RIKTAD NYEMISS.. HOYLU BEKRÄFTAR ORDER FRÅN AMERIKANSKT FINANSBOLAG ENLI..

Malmö den 29 december 2017,-1 år efter den första Huddewall installationen, har Suffolk utökat sin tillämpning av plattformen på alla deras lokalkontor och byggplatser runt om i U.S.A.

Genom att placera ytterligare order under året så finns nu Hoylu-programvaror på alla Suffolks Smart Labs som används för att identifiera, testa och skala ny teknik som syftar till att förvandla byggupplevelsen och revolutionera industrin. Dessa Smart Labs finns för närvarande i Boston, San Francisco, New York, Miami och Tampa med sikte på ytterligare expansion under det nya året. Plattformen som används i hela organisationen representerar ett av de första byggföretag som har ställt sig bakom Hoylus produkter och har tillämpat den som en del av sin standardprocess.

Hoylu Software Suite ger de kritiska digitala verktygen till byggnadsorganisationer för att kunna bygga smartare. Våra byggnadspartners får möjligheten att samarbeta i realtid på flera olika platser samtidigt och ger dem ett effektivare och snabbare sätt att slutföra bygget. Möjligheten att spara tid och minska kommunikationsfriktion gör det möjligt för team att planera, lösa enastående arbetsobjekt och ta vara på allas kunskap på ett sådant sätt som dagligen förvandlar innovation till nytta.

För Suffolk används Hoylu-systemet för att förbättra samarbetseffektiviteten, den kräver väldigt lite utbildning och hjälper slutligen till att spara tid och pengar för företaget och dess kunder. Innovationsrum som kör Hoylu Software Suite är konsekvent bokade av alla olika avdelningar på Suffolk, inklusive lean planning aktiviteter, marknadsföring, finans, affärsutveckling och många andra funktioner. Systemet används för brainstorming, schemaläggning, dokumentmarkering, checklistor, konceptarbete och processplanering. Det fungerar också med alla befintliga programleverantörer från tredje part, vilket gör systemet verkligen mångsidigt och som kan användas för alla typer av arbetsinsatser. Av alla dessa skäl, liksom den övergripande produktens flexibilitet och avkastning på investeringar gjorda, var grundläggande för Suffolks beslut att standardisera plattformen.

För mer information, kontakta:

Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB

Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50301550

Publicering

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl 08:30 C.E.T

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hoylu AB via Globenewswire