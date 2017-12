LeoVegas utser Caroline Palm till Chief Human Resources Officer

Related content LeoVegas AB: Genombrott för Authentic Gaming i USA LeoVegas expanderar till nya, toppmoderna och större lo.. LeoVegas utser Jarl Modén till Chief Product Officer (C..

LeoVegas har inrättat en ny roll, Chief Human Resources Officer (CHRO), där Caroline Palm kommer ha det övergripande och strategiska ansvaret för bolagets HR-frågor. Caroline kommer senast från Serendipity Group där hon ansvarat för koncernens strategiska HR-arbete. Caroline tillträder tjänsten den 14 februari 2018 och kommer att ingå i ledningsgruppen för LeoVegas.

"Jag brinner för att arbeta i snabbväxande techbolag och ser fram emot att vara en del av LeoVegas fortsatta tillväxtresa. LeoVegas är det ledande GameTech-bolaget i branschen och medarbetarna är givetvis en viktig del av framgången. Jag uppskattar bolagets starka företagskultur och att LeoVegas investerar mycket i sin personal och de frågor jag brinner för.

Vidare gillar jag energin och framåtandan i LeoVegas passion "Leading the way into the mobile future" och det känns inspirerande att tillsammans med övriga i HR-teamet få utveckla koncernens innovativa fokus på HR vidare" säger Caroline Palm, CHRO.

Caroline Palm har de senaste åren varit ansvarig för Serendipity-koncernens strategiska HR-arbete, en företagskoncern bestående av ett trettiotal bolag och över 2000 medarbetare. Hennes fokus har där varit att genom ett HR-perspektiv bygga och utveckla en snabbväxande grupp av entreprenörsledda bolag i både organisk och förvärvsrelaterad stark tillväxt. Koncernens bolag befinner sig i olika branscher, med fokus på teknikdrivna företag.

"Caroline passar perfekt in i LeoVegas och i den nya rollen som kompletteras till ledningsgruppen. Det övergripande ansvaret och strategiska tänket kring personal, rekrytering och HR är viktigt nu när vi är nästan 600 medarbetare. Det har också blivit ännu mer centralt när vi har börjat förvärva bolag och har kontor i flera länder och städer. Carolines erfarenhet av snabbväxande och entreprenörsdrivna bolag inom tech-sektorn gör att hon har bred erfarenhet och blir ett starkt tillskott till Team-Leo.", säger Gustaf Hagman, Group CEO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70 880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com

Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Besöksadress: Luntmakargatan 18, Stockholm

Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas

LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future".

LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn - det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på

www.leovegasgroup.com

.

LeoVegas utser Caroline Palm till Chief Human Resources Officer

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LeoVegas AB via Globenewswire