BIMobject AB: BIMobject färdigställer bildandet av sitt japanska dotterbolag BIMobject Japan, Inc.

Related content BIMobject AB: BIMobject ger 100 000 SEK till nytt entre.. BIMobject AB: Styrelseledamot och personer i ledningsgr.. BIMobject AB: Rättelse: BIMobject bland de snabbast väx..

Den 10 oktober 2017 meddelade BIMobject AB ("BIMobject") att bolaget tillsammans med Nohara Holdings, Inc. ("Nohara") ingått avtal om att bilda ett japanskt dotterbolag: BIMobject Japan, Inc. BIMobject meddelar idag att etableringen av det japanska dotterbolaget nu har färdigställts. Dotterbolaget har bildats med BIMobject som ägare av 51% av aktierna och Nohara som ägare av 49% av aktierna. BIMobject har idag också översänt faktura för det första garanterade minimibeloppet gällande licens till BIMobjects teknologi och plattform om 1 miljon USD som ska betalas en gång årligen av dotterbolaget under de tre första verksamhetsåren.

"Vi är oerhört stolta över att starta ett dotterbolag i Japan. Landet har en stor och intressant marknad där byggbranschen står inför en verklig digitaliseringsrevolution. Sedan vi meddelande att vi ska etablera ett japanskt dotterbolag i oktober har vi arbetat mycket hårt för att få all formalia på plats vilket vi nu äntligen har färdigställt. Jag ser fram emot kommande arbete och att på allvar ta del av den potential som vi ser på den japanska marknaden", säger Stefan Larsson, VD och grundare för BIMobject.

För mer information, vänligen kontakta

Louise Otto - presskontakt

Tel: +46 40 - 685 29 00

Email: press@bimobject.com

Om BIMobject AB

BIMobject® är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject® Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

bimobject.com

BIMobject färdigställer bildandet av sitt japanska dotterbolag

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIMobject AB via Globenewswire