LeoVegas AB: Genombrott för Authentic Gaming i USA

LeoVegas dotterbolag Authentic Gaming ingår avtal med Foxwoods Resort Casino. Det möjliggör för spelare utanför USA att spela online på USA:s största casino.

Samarbetet gör det möjligt att för första gången få tillgång till livecasinospel från ett landbaserat casino i USA. Det distribueras genom Authentics nätverk av operatörer där bland annat LeoVegas ingår.

"Det är första gången livecasino blir streamat från ett amerikanskt casino till europeiska spelare. Jag är säker på att spelare kommer att dras till spel från USA:s största casino och vi förväntar oss också ett ökat intresse från fler operatörer.", säger Jonas Delin, VD för Authentic Gaming

"Det är fantastiskt att vi inom LeoVegas-koncernen lyckats med ytterligare något unikt. Hela teamet hos Authentic har jobbat hårt för att få klart samarbetet, en stor eloge till dem.", säger Gustaf Hagman, Group CEO, LeoVegas.

Authentics Gamings livecasino-produkt är nu lanserad på cirka 75 sajter och ett tjugotal operatörer. Utvecklingen för Authentic Gaming är god men förväntas inte ha materiell påverkan på LeoVegas-koncernens tillväxt och resultat i det korta perspektivet.

