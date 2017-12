BIMobject AB: BIMobject ger 100 000 SEK till nytt entreprenörsgymnasium för att motverka arbetslöshet

BIMobject bidrar med en julgåva i form av 100 000 SEK till etableringen av en ny gymnasieskola i Malmö med inriktning på ekonomi och företagande som planeras starta till höstterminen 2018. Skolinitiativet syftar till att motverka arbetslöshet och långsiktigt främja social hållbarhet bland stadens ungdomar. Utöver pengadonationen kommer BIMobject löpande att utföra flera aktiviteter för att stötta initiativet.

BIMobject ger ekonomiskt bidrag till initiativet Moderna Gymnasiet som drivs av entreprenören Balqis Katthab i samarbete med två lärare med mångårig erfarenhet. Initiativet tas för att öka antalet elever som tar studenten med godkända betyg samt för att motverka utanförskap och arbetslöshet genom en mer naturlig koppling till näringslivet. Gymnasieskolan har godkänts av Skolverket och letar nu lokal i Malmö.

Skolan beräknas ta emot 150 elever inom 3 år från start. Samtliga elever kommer att göra praktik för att skapa en direkt koppling till arbetsmarknaden. Eleverna kommer dessutom att få prova på att starta ett företag genom Ung Företagsamhet. Samarbeten med BIMobject kommer att ske i form av föreläsningar och möjligheter för nätverkande inom näringslivet.

Balqis Katthab driver även verksamheten Möllans Basement. Möllans Basement kommer att stå för kompletterande aktiviteter på skolan i form av exempelvis läxhjälp och kurser i CV-skrivning under eftermiddagarna. Dessa initiativ är öppna för alla deltagare, inte bara skolans elever.

BIMobjects VD Stefan Larsson har idag även donerat motsvarande belopp till Balqis Katthabs övriga verksamhet.

"Jag ser ett tydligt behov av att förändra skolans roll. Moderna Gymnasiet baseras på en helhetssyn där vi utrustar eleverna för att lyckas på livets alla plan. Med genomförbara planer för arbete eller fortsatt utbildning blir steget ut i näringslivet en fortsättning istället för fallgrop. Jag har jobbat för att förverkliga den här visionen i många år, och det är fantastiskt att äntligen se den ta konkret form", säger Balqis Katthab, styrelseledamot och initiativtagare till Moderna Gymnasiet.

"I år bestämde vi oss för att lägga de pengar vi annars spenderat på kundmiddagar och företagsjulklappar på ett långsiktigt och välbehövligt engagemang i Malmö. Innovation och kunskap är drivande krafter hos BIMobject, och det är precis det vi ser att Moderna Gymnasiet kommer att bli en hubb för. Vi ser gärna att andra Malmöföretag ansluter sig till vår satsning", säger Stefan Larsson, VD och grundare för BIMobject.

Om BIMobject AB

BIMobject® är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject® Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

bimobject.com

